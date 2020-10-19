Откат к 1990-м: эксперт предупредил о кризисе в экономике России в 2021 году

Откат к 1990-м: эксперт предупредил о кризисе в экономике России в 2021 году
Фото: Александр Авилов/АГН Москва
Для решения проблемы нужно вернуть интерес инвесторов к рублю

Российской экономике грозит кризис, сопоставимый с тем, что был в 1990х годах. На это указал экономист Михаил Хазин. По его мнению, весь масштаб бедствия страна ощутит уже в следующем году.

В сентябре 2020 г. в бюджет поступило на 23% сборов НДС меньше запланированного. Соответственно, этому же равно падение ВВП. Значит, по итогам года снижение ВВП составит 8-10%, считает Хазин, предполагая, что по официальным сводкам пройдет 4-5%.

Причины этого понятны – отсутствие инвестиций в экономику. Иностранным инвесторам это мешают делать различные санкции и истории про Навального, свои не вкладываются из-за обесценивания рубля. Последствия этого тоже очевидны:

"Если ничего не делать, то в 2021 году по сравнению с 2019 будет минус 20%. Это масштаб 90-х годов",

– предупредил эксперт о социально-политическом кризисе. В эфире "Говорит Москва" он отметил, что аналогичная ситуация зреет и в других странах. Но у России есть преимущество – недооцененная национальная валюта. Поэтому задача регулятора сделать так, чтобы стало выгодно делать рублевые инвестиции в экономику РФ, указал Хазин.

Ранее была обнародована удручающая статистика: россияне обрастают долгами, платить по которым у них нет средств.

Николай ВИКТОРОВ

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