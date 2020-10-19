Киев нашел управу на "Газпром" после остановки транзита

Киев нашел управу на "Газпром" после остановки транзита
Фото: Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Незалежная призовет на помощь ЕС, а также Казахстан и Туркменистан

Украина готовится к прекращению транзита российского газа. В Киеве считают, что смогут в будущем достойно ответить "Газпрому" и навязать ему конкуренцию, если Москва после 2024 г. не станет продлевать контракт на транспортировку голубого топлива через украинскую территорию. Об этом заявил глава ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон в интервью S&P Global Platts.

Он отметил, что Незалежная попробует убедить потребителей в Евросоюзе о необходимости поиска альтернативных поставщиков в Средней Азии и обязать РФ открыть для них транзитный маршрут.

"Десять лет назад Туркменистан и Казахстан могли продавать газ в Европу транзитом через Россию", – сказал пан Макогон.

По его словам, Киев будет и дальше требовать переноса точки передачи голубого топлива покупателям из Европы на границу РФ и Украины, что не позволит "Газпрому" навязывать странам свои условия. Он ожидает от европейцев в данном вопросе настойчивости по отношению к Москве.

Кроме того, глава украинского оператора надеется, что Незалежная сможет спасти советскую трубу при отсутствии российского газа, поставляя по ней в Старый Свет синтетический метан, биометан или водород. Этим Киев поможет европейцам реализовать план по сокращению выбросов на континенте.

Он подчеркнул, что отечественная система хранения сырья является крупнейшей в Европе, она даже больше, чем в ФРГ. А сейчас увеличиваются поставки сжиженного газа на континент, отметил топ-менеджер.

"Мы можем обеспечить мощности для хранения СПГ, а также создать стратегические запасы для поставщиков, которые будут доставлены в Европу в случае чрезвычайной ситуации или экстремальных погодных условий", – резюмировал пан Макогон.

Напомним, после долгих переговоров и при помощи посредников из ЕС в конце 2019 г. Москва и Киев все-таки оформили новый контракт о транзите российского топлива в Европу. Соглашение предусматривает поставки 60 млрд куб газа в 2020-ом и по 40 млрд в течение следующих четырех лет.

В Незалежной предполагают, что после истечения этого договора бывшую советскую трубу можно будет порезать на металлолом.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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Гость
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закончится халява. у незалежников.
Гость
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ага, порезать трубу и окончательно сжечь все мосты. одним днём живут майданутые
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