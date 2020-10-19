В России введут "оздоровительный" налоговый вычет

Государство пытается подтолкнуть граждан к спортивным занятиям

Правительство РФ поддержало введение налогового вычета в 13% для тех россиян, кто занимается физкультурой и спортом. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Отмечается, что максимальный размер вычета может составить 15 600 руб (13% от 120 тыс руб).

Проект изменений в Налоговый кодекс подготовлен министерством финансов. В ближайшее время Минспорта сформирует список организаций, которые будут подключены к программе возврата средств, после чего законопроект поступит на рассмотрение в Госдуму.

"Оздоровительный" налоговый вычет является формой участия государства в софинансировании значимых социальных расходов граждан России.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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