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Правительство РФ поддержало введение налогового вычета в 13% для тех россиян, кто занимается физкультурой и спортом. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.
Отмечается, что максимальный размер вычета может составить 15 600 руб (13% от 120 тыс руб).
Проект изменений в Налоговый кодекс подготовлен министерством финансов. В ближайшее время Минспорта сформирует список организаций, которые будут подключены к программе возврата средств, после чего законопроект поступит на рассмотрение в Госдуму.
"Оздоровительный" налоговый вычет является формой участия государства в софинансировании значимых социальных расходов граждан России.
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