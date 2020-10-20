Берлин не рискнул оставить граждан без дешевого топлива в разгар эпидемии

Власти Германии не позволили закрыть проект "Северный поток-2", чтобы не спровоцировать усиление социального возмущения в стране. По словам депутата бундестага Гуннара Линдеманна, немцы уже платят за электричество и тепло больше, чем жители других стран ЕС. Отказ от поставок дешевого трубопроводного газа из РФ в этой ситуации был бы ударом по простым гражданам ФРГ.

Заменить поставки российского газа на европейский рынок предлагают США. Но в этом случае траты немцев на оплату энергии вырастут на 30%. В условиях кризиса из-за коронавируса эти счета станут неподъемными для многих жителей, приводит "Вечерняя Москва" мнение Линдерманна.

"Сокращение работы или ее потеря уменьшили доходы многих немцев. Только более дешевые поставки газа из России могут обеспечить энергоснабжение в долгосрочной перспективе. Германии нужен "Северный поток – 2",

– подчеркнул депутат, поясняя, почему власти ФРГ, допустившие сначала заморозку проекта в связи с историей вокруг Алексея Навального, позже изменили свою точку зрения и не позволили ввести европейские санкции против газопровода.

Две ветви "Северного потока – 2" пройдут от побережья России до Германии через Балтийское море, пишет РИА ФАН, публикуя подробную карту. В настоящее время трубоукладчики и судна снабжения, которые могут быть задействованы в проекте, проходят испытания.

Из-за роста заболеваемости COVID-19 в Европе вводятся новые ограничения. Это вызывает возмущение граждан и предпринимателей. По последним данным, в мире подхватили коронавирус уже более 40 миллионов человек. По числу заболевших Россия на 4-м месте.