Инвестиции во время кризиса помогут сохранить сбережения

Спустя полгода после того, как эпидемия коронавируса обрушила мировую экономику, эксперты уже могут делать выводы, куда лучше инвестировать сбережения. Многие финансовые специалисты склоняются к мнению, что нужно вкладываться в недвижимость.

По оценке основателя управляющей компании Cresset Эрика Беккера, сейчас идеальное время для покупки коммерческой недвижимости, промышленных помещений, торговых площадей и складов, передает Bloomberg.

Покупатели жилой недвижимости тоже будут в выигрыше, считает шеф по инвестициям компании TwinFocus Джон Пантекидис. Сейчас дома в Европе и США подешевели на 20%-30%, этим можно воспользоваться, чтобы потом выгодно продать.

"Я бы посмотрел на элитную недвижимость во Флориде, - рекомендует Пантекидис. – В Европе я бы выбрал греческий остров или красивые прибрежные районы".

Эксперт также посоветовал покупать облигации банков, которые обеспечены ипотечными кредитами, передает URA.RU.

Отметим, что данные рекомендации даны людям, которые располагают для инвестиций миллионом долларов. Как сохранить и преумножить сбережения простым гражданам России, особенно на фоне ослабления рубля, дали совет местные эксперты.