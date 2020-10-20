Россияне переходят на расчеты наличными

Россияне переходят на расчеты наличными
Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Наученные горьким опытом граждане не доверяют банкам в период кризисов

Объем наличных средств в России за текущий год вырос до 25% от общей денежной массы. Несмотря на призывы расплачиваться банковскими картами в период пандемии, граждане предпочитают держать в руках купюры.

Популярность наличных денег сейчас растет во всем мире, отмечают эксперты. В России же ситуация усугубляется прежним негативным опытом, когда в период кризиса банки разорялись или ограничивали выдачу купюр в банкоматах.

"Сейчас опасения заставляют россиян хранить деньги при себе - на всякий случай, чтобы не угодить в ситуацию, когда невозможно получить наличные",

– подтверждает аналитик QBF Ксения Лапшина. К тому же банковские депозиты сейчас совсем не привлекательны. Даже лучшая на сегодня ставка 4,33% годовых, которую предлагают банки ТОП-10 РФ, – это ниже, чем было в кризис 2009 года,

Само по себе массовое снятие денег с депозитов не влияет на курс рубля. Но многие граждане, чтобы спасти сбережения от дальнейшего обесценивания, меняют рубли на иностранную валюту. А это уже играет на понижение курса.

При этом Центробанк имеет возможность изменить ситуацию. Как до этого он понижал ключевую ставку, так он может и снова ее поднять. По крайней мере, повышение ставки до 14% в 2014 г. моментально укрепило рубль, пишет РИА "Новости".

Во вторник, 20 октября, на Московской бирже днем рубль стоил за 77,89 доллар и 91,94 за евро.

Ранее эксперты дали совет, куда вкладывать сбережения в период пандемии.

Николай ВИКТОРОВ

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