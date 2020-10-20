США вводят новые санкции в отношении "Северного потока-2"

США вводят новые санкции в отношении "Северного потока-2"
Фото: Jens Büttner/dpa/www.globallookpress.com
Они коснутся компаний, которые помогут достроить трубопровод

США расширяют санкции в отношении проекта "Северный поток-2". Об этом сообщает Dow Jones со ссылкой на заявление Госдепа. Ограничения, в частности, распространяются на компании, которые помогают в модернизации или установке оборудования на судах для его укладки. Об этом пишет RT.

Ранее строительство "Северного потока-2" фактически было остановлено, так как швейцарская компания прекратила все работы из-за санкций.

Ранее депутат берлинского парламента от партии "Альтернатива для Германии" Гуннар Линдеманн заявил, что в случае отказа Берлина от проекта "Северный поток-2", в стране вырастут цены на газ. Если немцы начнут покупать газ в США, затраты на энергию увеличатся минимум на 30%.

Александр ИЛЬИН

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