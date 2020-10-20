Удаленка принесла плюсы и минусы в период эпидемии

В России нужно продолжать дискутировать насчет идеи по переходу на четырехдневную рабочую неделю. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в ходе сегодняшнего форума "Открытые инновации".

Данной темы бывший премьер коснулся, говоря о проблемах ухода на удаленную форму деятельности целых отраслей бизнеса в период коронавирусного карантина.

Он отметил, что работодатели, которые перевели значительное количество сотрудников на удаленку, болезненно прошли или продолжают еще проходить кризис. Причем не всегда это можно было сделать. Тем не менее, специалисты помогают своим компаниям адаптироваться к новым условиям.

Одновременно, отметил Медведев, на удаленном режиме работы возникли трудности, которые имеют отношение к защите прав работников и планированием производственного времени и отдыха.

По его словам, сейчас в РФ идет корректировка трудового законодательства по новым формам занятности. Все инициативы в данном плане "должны оставаться в сфере обсуждения, включая и идею четвырехдневной рабочей недели", цитирует РИА "Новости" зампредседателя Совбеза.

Медведев первый раз озвучил идею о переходе на укороченную рабочую неделю летом прошлого года. По его мнению, такой шаг должен сопровождаться ростом производительности труда и сохранением зарплат. Его прожект тут же поддержали в Федерации независимых профсоюзов, где указали на тот факт, что к сокращению рабочих часов уже приходят другие страны.

Между тем, эксперты видят и негативный результат перехода на четырехдневку, полагая, что тогда повысится интенсивность труда, а соответственно, это приведет к износу организма сотрудников, к росту профессиональной и общей заболеваемости.

