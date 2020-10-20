Санкции против России ударили по экономике Украины

Санкции против России ударили по экономике Украины
Фото: Serhii Hudak/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Бумеранг по Незалежной исчисляется миллиардами долларов потерь

Санкции Брюсселя и присоединившегося к нему Киева в адрес Москвы в итоге нанесли серьезный урон украинской экономике. При этом на Россию они не оказали значительного влияния. Об этом заявил глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук в ходе своей сегодняшней встречи с избирателями в Рубежном Луганской области. Это часть Донбасса подконтрольная киевским властям.

"Практически потеряли тот экспортный потенциал, который был направлен и реализовывался в России, таких предприятий, которые являются градообразующими, Рубежанский картонно-тарный комбинат и многие другие", – цитирует телеканал "112" политика.

Он добавил, что от ответных московских рестрикций пострадали  предприятия по всей Незалежной, а не только в Донбассе. Поэтому ОПЗЖ в 2019 г. уже ставила вопрос о снятии ограничений против РФ, отметил Медведчук.

По словам депутата, ни действующая власть, ни тем более предыдущая ничего не сделали для улучшения ситуации в экономике страны: не создаются рабочие места и не возобновляется деятельность ряда предприятий, попавших под рестрикции Москвы в ответ на санкции Киева и Брюсселя.

"В целом по стране мы получили негатив в экономике, причем он очень серьезный, этот негатив исчисляется миллиардами долларов", – подчеркнул Медведчук.

Помимо этого, он коснулся темы конфликта в Донбассе. По его мнению, нынешнее руководство страны поставило точку в выполнении минских соглашений.

"Наши так называемые западные партнеры и западные "друзья" – они же не хотят, чтобы Украина была сильной, экономически развитой, социально. Они хотят, чтобы была слабой Россия", – заявил парламентарий.

Медведчук считает, что Западу нужен этот очаг дестабилизации в Незалежной, поскольку он является элементом, при помощи которого можно Россию держать в напряжении.

Напомним, на прошлой неделе президент РФ Владимир Путин согласился снять часть санкций с ряда украинских предприятий. Это было сделано сразу после личной встречи российского лидера с Медведчуком, которая прошла 6 октября в Ново-Огарёве. Позже Минпромторг представил список компаний Незалежной, с которых РФ сняла рестрикции, в частности в него попал и Рубежанский картонно-тарный комбинат, о котором говорил сегодня Медведчук на Луганщине.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

новости партнеров

Американцы подтвердили уничтожение российских ИВЛ

В Вашингтоне уверяют, что аппараты ни разу не использовались

США вводят новые санкции в отношении "Северного потока-2"

Они коснутся компаний, которые помогут достроить трубопровод

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей