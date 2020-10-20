Бумеранг по Незалежной исчисляется миллиардами долларов потерь

Санкции Брюсселя и присоединившегося к нему Киева в адрес Москвы в итоге нанесли серьезный урон украинской экономике. При этом на Россию они не оказали значительного влияния. Об этом заявил глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук в ходе своей сегодняшней встречи с избирателями в Рубежном Луганской области. Это часть Донбасса подконтрольная киевским властям.

"Практически потеряли тот экспортный потенциал, который был направлен и реализовывался в России, таких предприятий, которые являются градообразующими, Рубежанский картонно-тарный комбинат и многие другие", – цитирует телеканал "112" политика.

Он добавил, что от ответных московских рестрикций пострадали предприятия по всей Незалежной, а не только в Донбассе. Поэтому ОПЗЖ в 2019 г. уже ставила вопрос о снятии ограничений против РФ, отметил Медведчук.

По словам депутата, ни действующая власть, ни тем более предыдущая ничего не сделали для улучшения ситуации в экономике страны: не создаются рабочие места и не возобновляется деятельность ряда предприятий, попавших под рестрикции Москвы в ответ на санкции Киева и Брюсселя.

"В целом по стране мы получили негатив в экономике, причем он очень серьезный, этот негатив исчисляется миллиардами долларов", – подчеркнул Медведчук.

Помимо этого, он коснулся темы конфликта в Донбассе. По его мнению, нынешнее руководство страны поставило точку в выполнении минских соглашений.

"Наши так называемые западные партнеры и западные "друзья" – они же не хотят, чтобы Украина была сильной, экономически развитой, социально. Они хотят, чтобы была слабой Россия", – заявил парламентарий.

Медведчук считает, что Западу нужен этот очаг дестабилизации в Незалежной, поскольку он является элементом, при помощи которого можно Россию держать в напряжении.

Напомним, на прошлой неделе президент РФ Владимир Путин согласился снять часть санкций с ряда украинских предприятий. Это было сделано сразу после личной встречи российского лидера с Медведчуком, которая прошла 6 октября в Ново-Огарёве. Позже Минпромторг представил список компаний Незалежной, с которых РФ сняла рестрикции, в частности в него попал и Рубежанский картонно-тарный комбинат, о котором говорил сегодня Медведчук на Луганщине.