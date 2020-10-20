Победа Байдена приведет к рекордному обвалу цен на нефть - эксперт

Победа Байдена приведет к рекордному обвалу цен на нефть - эксперт
Джо Байден. Фото: Lawrence Jackson/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Представитель демократов намерен разрушить рынок "черного золота"

Приход к власти Джо Байдена после президентской гонки в США может привести к обвалу нефтяных цен. Соответствующее заявление сделал саудовский специалист в нефтяной отрасли Мохаммад ас-Саббан.

По словам эксперта, Байден пересмотрит отношение Белого дома к Ирану – вероятнее всего, демократы ослабят санкции против Тегерана. Это, в свою очередь, означает возвращение иранской нефти на международный рынок, что может привести к обвалу цен, о чем специалист заявил в ходе онлайн-лекции аналитического центра "Асбар".

Эксперт уверен: приход Байдена к власти грозит стабильности рынка нефти, сообщает "Прайм".

Ранее глава ИАЦ "Альпари" Александра Разуваева выразила уверенность в том, что Джо Байден может отменить антииранские санкции. В таком случае гарантировано падение цен на нефть, что, в свою очередь, означает и падение курса рубля. Такой вариант же будет означать введение новых санкций против России – если ограничения коснутся государственного долга, курс американской валюты может достичь 85 рублей.

Независимый американский журналист Майкл Бом заявил, что КНР и Иран выступят в поддержку Байдена – две державы, по его словам, ненавидят Трампа, и поэтому могут применить для оказания помощи представителю демократов незаконную поддержку.

Егор МАЛКОВ

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