США опоздали с санкциями против "Северного потока-2"

США опоздали с санкциями против "Северного потока-2"
Фото: Norbert Fellechner via www.imago/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
продолжениеНападки США на "Северный поток-2" назвали рейдерством
Оператор проекта уже успел сделать то, что накануне запретил Вашингтон

Белый дом опоздал с расширением санкций против участников строительства "Северного потока-2". Накануне в действующий пакет ограничений были внесены дополнения, однако они уже ни на что не влияют.

В конце 2019 г. США приняли закон, позволяющий Минфину страны наказывать иностранные компании, оказывающие услуги по прокладке газопровода в Балтийском море. Тогда проект спешно покинул швейцарский подрядчик Allseas, вынудив "Газпром" искать другой трубоукладчик для последних 160 км газопровода.

Внесенные 20 октября 2020 г. дополнения позволяют американцам накладывать финансовые санкции на компании, которые причастны к "модернизации или установке оборудования" на судах, задействованных на проекте. При этом отмечается, что компании, отказавшиеся от сотрудничества с "Северным потоком-2" до 20 ноября, наказаны не будут.

Если это так, то новые ограничения США уже не актуальны. Российский трубоукладчик "Академик Черский", который, вероятно, будет задействован в проекте, к этому времени уже получил необходимое оборудование. Сейчас "Черский" и суда снабжения находятся близ Калининграда и, предположительно, проходят испытания.

Повлиять на реализацию проекта "Северный поток-2" мог бы запрет Белого дома иностранным компаниям оказывать услуги по страхованию и сертификации объекта. Такое предложение выдвигали сенаторы США, но во вчерашние поправки оно не вошло, указала Мария Белова из Vygon Consulting. 

"Напрашивается вывод, что Госдеп заимствовал наименее вредоносные формулировки сенаторов",

приводит слова эксперта "Коммерсант".

Ранее в Германии заявили, что "Северный поток-2" будет достроен. Эксперты предположили, что власти ФРГ не решились отказаться от дешевого российского топлива, чтобы не допустить социального взрыва.

Николай ВИКТОРОВ

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