Глава РФ считает необходимым защитить доходы граждан

Восстановление глобальной экономики остается важным вопросом, так как не все экономические процессы успели вернуться в устойчивое положение из-за коронавируса. Соответствующее заявление сделал сегодня, 21 октября, президент России Владимир Путин, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

Российский лидер отметил, что мировой экономике грозят новые проблемы после пандемии из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации с инфекцией во многих странах, включая Россию. Ряд государств объявили о "локдауне", который предполагает приостановление деятельности многих предприятий и переход сотрудников на удаленную работу.

Также глава РФ добавил, что пандемия заставляет принимать ряд ограничений в бытовом вопросе населения, что также негативно влияет на многие сферы экономики государств, передает РИА "Новости".

В сложившейся ситуации, отметил президент, важно поддержать население и бизнес, оказав им государственную поддержку и защитить доходы граждан. В России уже имеется опыт оказания помощи властей для ключевых экономических отраслей, куда входит автомобильная и легкая промышленность, строительство и остальные важные сферы. Механизм по господдержке, добавил российский лидер, наработан властями еще весной, когда Кремль вышел на прямой диалог со многими предприятиями.

Ранее Путин объявил в ходе совещания с Правительством РФ о регистрации второй вакцины против коронавируса, разработанной специалистами центра "Вектор".