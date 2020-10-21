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Депутат Верховной рады, лидер партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что Украина должна снять часть ограничительных мер в отношении России в ответ на аналогичный шаг Москвы. С таким призывом к киевским властям известный украинский политик выступил в ходе круглого стола, посвященного вопросам торгово-экономического сотрудничества РФ и Незалежной. Само мероприятие прошло в режиме онлайн.
"Санкции надо снимать. Это движение однозначно должно быть двусторонним, потому что мы помним историю этих санкций, они были введены Россией как ответные санкции после присоединения Украины к санкциям ЕС в отношении РФ", – цитирует РИА "Новости" Медведчука.
Он отметил, что Москва не может снять рестрикции с определенного количества предприятий в одностороннем порядке. Одновременно депутат считает, что нужно готовиться к тому, что обе страны начнут предпринимать такие шаги с двух сторон.
Напомним, после недавнего визита Медведчука в Ново-Огарево президент РФ Владимир Путин дал "добро" на снятие ограничительных мер с ряда украинских предприятий. В частности, повезло компании "Брацлав" (Винницкая область, производит оборудование для молочных ферм), Барскому машиностроительному заводу (также находится в Винницкой обл. и занимается оборудованием для пищевой промышленности) и Рубежанскому картонно-тарному комбинату (Луганская область).
Глава российского кабмина Михаил Мишустин на совещании правительства 14 октября выразил надежду, что Киев ответит зеркально на этот шаг Москвы.
Буквально накануне на встрече с избирателями в Рубежном, который в Донбассе находится под контролем властей Незалежной, Медведчук сообщил, что украинская экономика несет огромные потери от рестрикций РФ. По его данным, соборная несет убытков на
миллиарды долларов.
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