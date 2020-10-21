Участники проекта надеются на скорое завершение укладки российской трубы

Очередной пакет санкций Вашингтона против газопровода "Северный поток-2" нанесет удар по 120 компаниям из более чем 12 европейских государств. Об этом сообщили в пресс-службе оператора проекта Nord Stream 2 AG.

"Любые угрозы применения санкций, нацеленных против проекта "Северный поток-2", оказывают влияние на целый ряд западных подрядчиков и инвесторов", – цитирует РБК оператора.

А таких оказалось более сотни. При этом все участники строительства российской трубы надеются на скорое завершение проекта и ввод газопровода в эксплуатацию, что соответствует не только интересам энергобезопасности Старого Света, но и послужит экономическому процветанию стран Европы, подчеркнули в пресс-службе.

Накануне в СМИ появилась информацию о том, что США расширяют рестрикции против "СП-2". В частности, американская дубина ударит по компаниям, помогающим в модернизации или установке оборудования на судах для завершения укладки газопровода по дну Балтики.

Госдепартамент потребовал от них в течение 30 дней, начиная от 20 октября, свернуть свою деятельность на проекте.

Комментируя сегодня эту новость, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал шаг Вашингтона недружественным по отношению к Москве. По его словам, это американскиеограничения в адрес "Северного потока-2" являются откровенной рейдерской атакой на международный коммерческий проект.

