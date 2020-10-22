В Болгарии пытаются найти повод для срыва проекта

Болгарская пресса стала активно тиражировать историю с неким "расследованием", которое провели активисты местного НПО "Боец". По их данным, строительство второй ветки газопровода, которая проходит через балканские земли, идет из рук вон плохо. Таким образом, Болгария демонстрирует свою несостоятельность как партнера и ставит под угрозу реализацию проекта. Однако некоторые в Софии читают, что это "расследование" призвано посеять неразбериху и курируется из-за рубежа.

Так, по словам главы НПО Георги Георгиева, активисты подконтрольного ему движения обследовали объекты строительства и установили, что работы там проводят "подставные" сотрудники – выходцы из России, Сербии, Белоруссии и Турции. Тогда как местные власти обещали за счет "Турецкого потока" обеспечить рабочими местами болгар. Такие заявления вызывают недовольство среди населения и обостряют обстановку вокруг трубопровода.

Впрочем, по мнению других активных членов болгарского общества, действия НПО "Боец" как раз направлены на расшатывание ситуации. Так, в интервью изданию "ПолитЭксперт" глава местной партии "Возрождение" Костадин Костадинов заявил, что все "усилия", которые участники НПО с таким рвением прикладывают к контролю хода работ на трубопроводе, имеют под собой одну единственную задачу – сорвать российский проект. При этом главным интересантом в этом деле выступает Вашингтон. США активно продвигают свой газ и готовы устранять конкурентов любыми методами.

"Это подлое лицемерие", – отметил болгарский политик, комментируя шумиху, которую подняли в СМИ вокруг "расследования".

Против реализации интересов нашей страны на рынке энергоресурсов выступают и другие игроки международной арены. Так, в Польше открыто призывают отказаться от российских проектов "Северный поток-2" и "Турецкий поток" и воспользоваться альтернативными вариантами.