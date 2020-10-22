В Минфине предложили сделать добровольными накопительные пенсии россиян

В Минфине предложили сделать добровольными накопительные пенсии россиян
Фото: uwe umstatter/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Ведомство напомнило, что вопрос о выплатах по старости для россиян еще не решен

Министерство финансов может представить в следующем году законопроект, предусматривающий отказ от обязательности пенсионных отчислений россиян. Соответствующее заявление сделал сегодня, 22 октября, заместитель главы ведомства Антон Дроздов.

Он отметил, что вопрос о накоплениях является открытым для населения. В Минфине рассматривалось несколько вариантов документа. Один из них – переход на добровольную систему пенсионных очислений.

Сейчас разработанный законопроект рассматривается компетентными ведомствами. Дроздов выразил надежду на то, что уже в 2021 году подготовленный закон будет представлен кабмину, сообщают "Известия".

Ранее заместитель главы Министерства труда Андрей Пудов выступил с заявлением о том, что решение о переходе на накопительную модель пенсии на добровольной основе должно быть тщательно выверенным. Он отметил, что закон касается 75,9 млн россиян, передает URA.ru.

Инициатором идеи об отмене накопительной части выступила Федерация независимых профсоюзов (ФНПР), подавшая письмо с соответствующим предложением на имя главы правительства РФ Михаила Мишустина. В фонде объяснили, что срок для ожидаемой выплаты для лиц пенсионного возраста актуален лишь для накопительной части, которая отсутствует в системе отечественного страхования. По этой причине возникают различные правовые коллизии.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

новости партнеров

"Подлое лицемерие": вокруг "Турецкого потока" разгорается скандал из-за США

В Болгарии пытаются найти повод для срыва проекта

Эксперт: Лукашенко всеми силами противится созданию Союзного государства

Белорусский лидер пытается отстоять утвержденную им в 1990-е годы модель управления страной

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей