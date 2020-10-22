Ведомство напомнило, что вопрос о выплатах по старости для россиян еще не решен

Министерство финансов может представить в следующем году законопроект, предусматривающий отказ от обязательности пенсионных отчислений россиян. Соответствующее заявление сделал сегодня, 22 октября, заместитель главы ведомства Антон Дроздов.

Он отметил, что вопрос о накоплениях является открытым для населения. В Минфине рассматривалось несколько вариантов документа. Один из них – переход на добровольную систему пенсионных очислений.

Сейчас разработанный законопроект рассматривается компетентными ведомствами. Дроздов выразил надежду на то, что уже в 2021 году подготовленный закон будет представлен кабмину, сообщают "Известия".

Ранее заместитель главы Министерства труда Андрей Пудов выступил с заявлением о том, что решение о переходе на накопительную модель пенсии на добровольной основе должно быть тщательно выверенным. Он отметил, что закон касается 75,9 млн россиян, передает URA.ru.

Инициатором идеи об отмене накопительной части выступила Федерация независимых профсоюзов (ФНПР), подавшая письмо с соответствующим предложением на имя главы правительства РФ Михаила Мишустина. В фонде объяснили, что срок для ожидаемой выплаты для лиц пенсионного возраста актуален лишь для накопительной части, которая отсутствует в системе отечественного страхования. По этой причине возникают различные правовые коллизии.