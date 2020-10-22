Курс рубля
- Экономисты предсказали курс рубля в случае проигрыша Трампа на выборах
- "Политический Нострадамус" предрек россиянам переход на советские зарплаты
- Россияне переходят на расчеты наличными
Благосостояние граждан России в первой половине текущего года упало на 10,7% в долларовом значении. Об этом говорится в ежегодном докладе о богатстве в мире швейцарского банка Credit Suisse.
Согласно документу, россияне стали беднеть почти быстрее всех на планете. По темпам падения мы даже обогнали украинцев (менее 9%) и турок (менее 7%).
Больше граждан РФ потеряли жители Норвегии (11%), Мексики (14,2%), Южной Африки (21,8%) и Бразилии (24,4%). Наибольшим ростом отметились филиппинцы – 7 процентов.
В России самая высокая доля общего благосостояния сосредоточена в руках 1% богатого населения страны, пишет Forbes. Специалисты швейцарского банка прогнозируют, что к концу 2020-го данный показатель в РФ составит около 57%.
Одной из главных причин падения благосостояния населения многих стран в мире послужила эпидемия коронавируса. На России такой негативный результат сказался еще из-за снижения курса нацвалюты, которое началось с марта на фоне потрясений на сырьевом рынке. Только за полгода рубль подешевел на 13% к доллару, сообщает "Лента.ру".
Напомним, с начала осени РФ переживает вторую волну коронавирусной эпидемии, почти каждый день страна бьет рекорды по количеству инфицированных COVID-19 граждан. Впрочем, по всей Европе ситуация ничуть не лучше. В той же Швейцарии нынешнюю
эпидемиологическую ситуацию власти считают одной из худших в Старом Свете, отмечает издание "Наша Газета".
В Берне уже задумались об ужесточении карантинных мер.
В Болгарии пытаются найти повод для срыва проекта
Бацька пойдет на ряд уступок Кремлю ради сохранения своих бизнес-интересов