Россияне беднеют быстрее украинцев

Россияне беднеют быстрее украинцев
Фото: kati/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
продолжениеВ МИД РФ заявили о взрывном росте заболеваемости COVID-19
На доходы населения повлиял коронавирус и ситуация на топливном рынке

Благосостояние граждан России в первой половине текущего года упало на 10,7% в долларовом значении. Об этом говорится в ежегодном докладе о богатстве в мире швейцарского банка Credit Suisse.

Согласно документу, россияне стали беднеть почти быстрее всех на планете. По темпам падения мы даже обогнали украинцев (менее 9%) и турок (менее 7%).

Больше граждан РФ потеряли жители Норвегии (11%), Мексики (14,2%), Южной Африки (21,8%) и Бразилии (24,4%). Наибольшим ростом отметились филиппинцы – 7 процентов.

В России самая высокая доля общего благосостояния сосредоточена в руках 1% богатого населения страны, пишет  Forbes. Специалисты швейцарского банка прогнозируют, что к концу 2020-го данный показатель в РФ составит около 57%.

Одной из главных причин падения благосостояния населения многих стран в мире послужила эпидемия коронавируса. На России такой негативный результат сказался еще из-за снижения курса нацвалюты, которое началось с марта на фоне потрясений на сырьевом рынке. Только за полгода рубль подешевел на 13% к доллару, сообщает "Лента.ру".

Напомним, с начала осени РФ переживает вторую волну коронавирусной эпидемии, почти каждый день страна бьет рекорды по количеству инфицированных COVID-19 граждан. Впрочем, по всей Европе ситуация ничуть не лучше. В той же Швейцарии нынешнюю эпидемиологическую ситуацию власти считают одной из худших в Старом Свете, отмечает издание "Наша Газета". В Берне уже задумались об ужесточении карантинных мер.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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