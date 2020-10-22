Экономический кризис заставляет население снимать вклады и прятать деньги под матрасы

В России за текущий год рекордно вырос объем наличных денег в обращении – на 2,6 трлн руб, что составляет 25% от общей денежной массы. Одновременно значительно сократилась сумма срочных депозитов, что объясняется снижением доходности вкладов.

Россияне стали выводить свои средства из банков, поскольку перестали воспринимать вложения инструментом для накопления. Они переводят рубли в валюту или прячут деньги под матрас, пишет "Общественная служба новостей".

Кроме того, на фоне нынешнего мирового кризиса граждане начали не доверять банкам, вспоминая дефолт 1998 года, кризисы 2008-го и 2014-го. Предполагая грядущие банкротства финучреждений, россияне боятся старой недоброй традиции ограничения выдачи наличных в банкоматах. Это и заставляет население снова хранить деньги в собственных стеклянных или жестяных банках.

Государство должен насторожить тот факт, что 80% снимаемых средств переводится в валюту. При ухудшении экономической ситуации в стране это может сказаться на курсе, а спрос на некоторые товары в ожидании их подорожания приведет к росту цен на них, что лишь усилит негативный эффект, считает аналитик КСП "Капитал" Михаил Беспалов.

Одновременно нужно признать, что в условиях коронавирусной эпидемии любовь к наличке наблюдается сейчас по всему миру, отмечает издание. Спрос на купюры резко вырос в развитых и развивающихся странах, несмотря на расширение услуг онлайн-продаж: в США, Канаде, Италии, Испании, Германии, Франции, Австралии, Бразилии, Мексике, Индии.

