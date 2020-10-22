Российский лидер отметил, что в Минске осознают всю угрозу коронавируса для государства

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не стал вводить массовые ограничения в республике во время коронавирусной эпидемии, так как Минск не располагает достаточным количеством ресурсов. Соответствующее заявление сделал сегодня, 22 октября, глава РФ Владимир Путин, выступая на ежегодном заседании "Валдая".

Российский лидер отметил, что именно недостаток резервов и стал главным фактором, из-за которого власти Белоруссии не стали закрывать государственную экономику.

Путин добавил, что неоднократно обсуждал ситуацию с COVID-19 со своим белорусским коллегой – Лукашенко прекрасно осознает всю угрозу пандемии, однако Белоруссия не имеет крупного золотовалютного фонда. Все, что оставалось делать главе республики – сохранять экономическую дееспособность государства, передает РИА "Новости".

В целом, резюмировал президент, ситуация в Белоруссии на фоне пандемии не хуже, чем в других государствах.

Также российский лидер напомнил в ходе своего выступления, что человечество до сих пор стоит перед угрозой коронавируса, который никуда не отступил. Мировую экономику ожидают большие изменения – людям предстоит столкнуться с "тектоническими сдвигами".

Ранее глава РФ заявил, что восстановление мировой экономики остается глобальным вопросом, так как далеко нее все страны успели прийти в себя после первой волны коронавирусной инфекции. Пандемия влияет не только на экономические процессы, но и на быт всего человечества.