Новые правила купли-продажи создадут трудности потребителям

Решение избавить продавцов от лишних правил, действующих в розничной торговле, обернется проблемами для покупателей. Они будут вынуждены брать товар, ориентируясь лишь на его название и компанию-изготовителя. Других важных сведений на упаковке не будет. На это указал глава Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин.

С 1 января 2021 г. в России должен начать действовать новый регламент розничной торговли. В проекте, представленном на общественное обсуждение, предлагается отменить многие правила. В том числе исчезло требование проводить ветеринарно-санитарную экспертизу на продукты, реализуемые на продовольственных рынках.

Сокращен и перечень сведений, которые должны быть указаны на упаковке:

"Состав, пищевая ценность, назначения, условия хранения, применения, приготовления, даты изготовления, дату упаковки – вообще убрали. Противопоказания о применении товара тоже",

– рассказал Шапкин. Причем пожаловаться на магазин тоже будет сложнее – жалобных книг с нового года тоже не будет, передает РИА ФАН.

Решение пересмотреть правила розничной купли-продажи было принято в соответствии курсом правительства РФ на отмену устаревших актов и постановлений, действующих еще со времен СССР. Окончательный вариант документа еще не утвержден.

Ранее сообщалось, что по новым правилам торговли россиянам запретят возвращать или обменивать некоторые товары, купленные в интернет-магазинах.