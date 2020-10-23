Укрепление курса национальной валюты оказалось краткосрочным

Решение Центробанка оставить ключевую ставку на прежнем уровне сначала сыграло на повышение рубля. Но доллар и евро быстро отвоевали позиции.

Днем в пятницу, 23 октября, по итогам заседания Совета директоров Банка России было объявлено и сохранении ключевой ставки на том же уровне, что и в сентябре, – 4,25% годовых. Инвесторы сначала восприняли эту новость с энтузиазмом – курс доллара на Московской бирже опустился до 76,28 руб., евро - до 90,36 рубля.

Однако укрепление российской валюты оказалось краткосрочным. Уже в 14.40 мск доллар стоил 76,45 руб., а евро и вовсе достиг планки 90,59 руб., что выше показателей предыдущего дня торгов.

При этом официальный курс доллара, установленный Центробанком с расчетами на 24 октября, составляет 76,47 руб., курс евро – 90,41 рубля.

Следующее заседание регулятора по вопросу ключевой ставки состоится 18 декабря 2020 года, сообщили в ЦБ.