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В Евросоюзе планируют ввести антидемпинговые пошлины на российские товары, основываясь на исследовании ЕК, в опубликованном сегодня докладе о "Значительных искажениях рыночных механизмов в экономике России со стороны правительства".
Брюссельский труд уложился в 435 страниц.
"Этот доклад является результатом тщательного исследования и содержит фактические данные относительно аспектов российской экономики, которые могут иметь отношение к нашим антидемпинговым расследованиям", – заявил первый замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис.
Он отметил необходимость защиты отраслей ЕС от недобросовестной торговли, что имеет решающее значение в нынешних международных условиях. Сегодняшний отчет гражданин Латвии назвал дополнительным инструментом в наборе иных других для борьбы с этой самой недобросовестной торговлей.
В документе основное внимание уделяется макроэкономике России, основным производственным факторам, таким как труд и энергетика, а также некоторым конкретным секторам экономики, включая сталь, алюминий и химию. По оценкам ЕК, вышеозначенные "искажения" обнаружились в сфере оплаты труда и стоимости энергии.
Помимо этого, в Трудовом законодательстве есть ограничения прав работников на забастовки, а также зафиксирована слабость профсоюзов по отношению к позиции работодателя.
Для европейской страны подобные действия - революционный шаг
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