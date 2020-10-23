Евросоюз нашел рычаги торгового давления на Россию

Евросоюз нашел рычаги торгового давления на Россию
Фото: Mandoga Media/www.globallookpress.com
В Брюсселе внимательно изучили экономику нашей страны и нашли в ней прорехи

В Евросоюзе планируют ввести антидемпинговые пошлины на российские товары, основываясь на исследовании ЕК, в опубликованном сегодня докладе о "Значительных искажениях рыночных механизмов в экономике России со стороны правительства".

Брюссельский труд уложился в 435 страниц.

"Этот доклад является результатом тщательного исследования и содержит фактические данные относительно аспектов российской экономики, которые могут иметь отношение к нашим антидемпинговым расследованиям", – заявил первый замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

Он отметил необходимость защиты отраслей ЕС от недобросовестной торговли, что имеет решающее значение в нынешних международных условиях. Сегодняшний отчет гражданин Латвии назвал дополнительным инструментом в наборе иных других для борьбы с этой самой недобросовестной торговлей.

В документе основное внимание уделяется макроэкономике России, основным производственным факторам, таким как труд и энергетика, а также некоторым конкретным секторам экономики, включая сталь, алюминий и химию. По оценкам ЕК, вышеозначенные "искажения" обнаружились в сфере оплаты труда и стоимости энергии.

Помимо этого, в Трудовом законодательстве есть ограничения прав работников на забастовки, а также зафиксирована слабость профсоюзов по отношению к позиции работодателя.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

новости партнеров

Швеция готовится к военному противостоянию с Россией - СМИ

Для европейской страны подобные действия - революционный шаг

Лукашенко переиграет оппозицию с помощью ультиматума Тихановской - эксперт

Действующая власть Белоруссии тянет время, чтобы остаться при своих интересах

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в России

1056 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей