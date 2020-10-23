В Брюсселе внимательно изучили экономику нашей страны и нашли в ней прорехи

В Евросоюзе планируют ввести антидемпинговые пошлины на российские товары, основываясь на исследовании ЕК, в опубликованном сегодня докладе о "Значительных искажениях рыночных механизмов в экономике России со стороны правительства".

Брюссельский труд уложился в 435 страниц.

"Этот доклад является результатом тщательного исследования и содержит фактические данные относительно аспектов российской экономики, которые могут иметь отношение к нашим антидемпинговым расследованиям", – заявил первый замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

Он отметил необходимость защиты отраслей ЕС от недобросовестной торговли, что имеет решающее значение в нынешних международных условиях. Сегодняшний отчет гражданин Латвии назвал дополнительным инструментом в наборе иных других для борьбы с этой самой недобросовестной торговлей.

В документе основное внимание уделяется макроэкономике России, основным производственным факторам, таким как труд и энергетика, а также некоторым конкретным секторам экономики, включая сталь, алюминий и химию. По оценкам ЕК, вышеозначенные "искажения" обнаружились в сфере оплаты труда и стоимости энергии.

Помимо этого, в Трудовом законодательстве есть ограничения прав работников на забастовки, а также зафиксирована слабость профсоюзов по отношению к позиции работодателя.

