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Введение трубопровода "Северный поток – 2" в эксплуатацию зависит от многих факторов, включающих технические параметры трубопрокладчиков. Соответствующее заявление сделала руководитель "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова.
По словам топ-менеджера, на время окончания работ по строительству газовой магистрали влияют многие факторы – имеет значение даже характеристика судов, задействованных в качестве вспомогательной техники в строительном процессе.
Также на процесс влияет погода на том или ином участке в море, где проводятся работы по прокладке "Северного потока – 2", о чем Бурмистрова заявила в интервью корпоративному журналу "Газпрома".
Несмотря на крайнюю политизированность обсуждения по "Северному потоку – 2", компания совершает все возможное для скорого завершения газовой трубы, сообщает РИА "Новости". Все требуемые разрешения получены, добавила Бурмистрова.
В "Газпроме" не так давно выразили намерение завершить проект в самые кратчайшие сроки. При этом в компании не стали давать конкретной информации.
Ранее сообщалось, что США расширяют ограничительные меры в отношении "Северного потока – 2", которые и стали главным препятствием в строительстве трубы. В санкционный список войдут компании, участвующие в модернизации и установке технического оборудования на трубопрокладчиках.
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