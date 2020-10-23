Проект зависит не только от санкций, но и от характеристик судов

Введение трубопровода "Северный поток – 2" в эксплуатацию зависит от многих факторов, включающих технические параметры трубопрокладчиков. Соответствующее заявление сделала руководитель "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова.

По словам топ-менеджера, на время окончания работ по строительству газовой магистрали влияют многие факторы – имеет значение даже характеристика судов, задействованных в качестве вспомогательной техники в строительном процессе.

Также на процесс влияет погода на том или ином участке в море, где проводятся работы по прокладке "Северного потока – 2", о чем Бурмистрова заявила в интервью корпоративному журналу "Газпрома".

Несмотря на крайнюю политизированность обсуждения по "Северному потоку – 2", компания совершает все возможное для скорого завершения газовой трубы, сообщает РИА "Новости". Все требуемые разрешения получены, добавила Бурмистрова.

В "Газпроме" не так давно выразили намерение завершить проект в самые кратчайшие сроки. При этом в компании не стали давать конкретной информации.

Ранее сообщалось, что США расширяют ограничительные меры в отношении "Северного потока – 2", которые и стали главным препятствием в строительстве трубы. В санкционный список войдут компании, участвующие в модернизации и установке технического оборудования на трубопрокладчиках.