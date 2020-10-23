Иностранные участники нашли способ ответить американским властям на их шантаж

Французская энергокомпания Engie, которая является партнером "Газпрома" в проекте "Северный поток-2", отложила подписание договора об импорте сжиженного природного газа (СПГ) из США. Это решение можно оценить как еще "не бунт, но уже демарш", считает заместитель гендиректора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

По его мнению, европейский бизнес не готов к ограничению конкуренции на территории ЕС с помощью санкционной дубины Вашингтона.

"Это прозрачный намек США, что продать свой газ, ограничивая других поставщиков, у них не выйдет. Более того, это в целом может привести к дополнительной дискриминации газа как топлива в энергетическом энергобалансе", – пояснил "ПолитЭксперту" Гривач.

Он отметил, что в Евросоюзе все знают, как сильно американцы заинтересованы расширить свое присутствие на топливном рынке Старого Света. Поэтому у Engie есть шанс начать торговаться со штатовской NextDecade об условиях поставок СПГ. Здесь главное, чтобы европейцы осознавали, какую цель преследует Вашингтон в попытке ограничить "СП-2" рестрикциями и прочими методами воздействия. Они должны предпринимать шаги по защите своего суверенитета.

"Поэтому я ожидаю новых демаршей со стороны европейцев. Конечно, Германия и Франция тут являются основными тяжеловесами. Также вероятны защитные меры и на европейском уровне, со стороны Еврокомиссии, например", – резюмировал эксперт.

Накануне об отсутствии суверенитета у представителей Европы в вопросе продолжения строительства нашего газопровода говорил президент РФ Владимир Путин в ходе заседания клуба "Валдай". Он заявил, что Москва уже давно реализовала такой же проект с Анкарой, а с европейцами мы "годами жуем эту тему".

Напомним, 22 октября Engie стало известно о том, что французская компания решила повременить с подписанием контракта об импорте американского СПГ на сумму $7 млрд сNextDecade под предлогом экологических рисков. Отмечалось, что сделано это якобы под давлением со стороны властей Пятой Республики, требующих поставок чистых энергоносителей. Теперь компания намерена изучить проект более детально, пишет Neftegaz.

