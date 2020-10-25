Карантинные ограничения дорого обошлись нашей стране

Алексей Кудрин считает, что по итогам текущего года Россия потеряет несколько триллионов рублей. Такой серьезный ущерб благосостоянию нашей страны нанес экономический кризис. По расчетам главы Счетной палаты, госбюджет недополучит порядка двух триллионов рублей.

По мнению высокопоставленного эксперта, ситуация 2020 г. не идет ни в какое сравнение с экономическими коллапсами 1998 г. и 2008-2009 гг. Кудрин назвал текущий кризис "уникальным".

Стремительное распространение коронавирусной инфекции требовало решительных действий. В итоге целые регионы, целые отрасли промышленности и сферы бизнеса были фактически парализованы на несколько месяцев.

Оправиться от такого беспрецедентного удара нелегко. Как отметил глава Счетной палаты, в сложившейся ситуации господдержка должна быть существенно больше, чем при кризисах прошлых периодов. Кудрин добавил, что казна располагает необходимыми материальными средствами для поддержки граждан и бизнес-структур.

При этом эксперт отметил, что, по его оценкам, ВВП нашей страны по итогам текущего года сократится на 4,5-4,8%. В кабмине спрогнозировали падение на 4%.

Своим мнением госслужащий поделился в эфире передачи "Опасный вирус. План спасения" на канале "Россия 1".

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что мировую экономику ожидают новые проблемы из-за COVID-19. Глава РФ считает необходимым защитить доходы граждан.

