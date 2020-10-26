Эксперт заявил об укреплении рубля: прогноз на неделю

Эксперт заявил об укреплении рубля: прогноз на неделю
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Падение доллара из-за президентской кампании в США благотворно влияет на российскую валюту

Рубль может пробить отметку в 76 за доллар и 90 за евро в начале текущей недели, заявил финансовый эксперт Георгий Ващенко. Специалист напомнил, что в понедельник наступает срок уплаты налогов, включая НДС и НДФЛ, а также акцизов, которые в целом способствуют укреплению рубля.

Вполне вероятно, считает эксперт, что впервые за октябрь рубль опустится ниже указанных отметок. Тем не менее, к вечернему времени он может вернуться в диапазон 76-76,5 за американскую валюту и 90-90,5 за один евро.

Сам доллар падает в отношении евро в преддверии заседания Центробанка ЕС и выборной кампании в Штатах. Европейский ЦБ должен сохранить ставку, однако многое зависит от того, кто станет следующим президентом Соединенных Штатов. Многие эксперты считают, что доллар падает из-за роста рейтинга демократа Джо Байдена – его победа для многих означает введение щедрых стимуляцинных мер.

Как считает глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, американские события не сильно повлияют на рубль. Тем не менее, инвесторы намерены перестраховаться и не рисковать с большим объемом закупок, так как имя будущего президента США остается неизвестным, сообщает "Российская газета".

Ранее финансовый эксперт Михаил Зельцер заявил, что российская валюта укрепит свои позиции к началу предстоящего года, несмотря на сильное внешнее давление из-за событий в Белоруссии и "Северного потока – 2".

Егор МАЛКОВ

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