Подобной отметки курс достиг впервые за последний месяц

Курс евро опустился ниже 90 рублей впервые с 25 сентября.

На 17:00 по московскому времени курс евро составляет 89,87. Об этом сообщается на официальном сайте Московской биржи.

Напомним, что ранее эксперт заявил об укреплении рубля. Это может быть связано с тем, что в понедельник наступает срок уплаты налогов, включая НДС и НДФЛ, а также акцизов.

Ранее экономист Михаил Зельцер рассказал, что рубль может укрепить свои позиции к началу предстоящего года.

