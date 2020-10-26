Курс рубля
- Эксперт заявил об укреплении рубля: прогноз на неделю
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- Евро опустился ниже 90 рублей
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Курс евро опустился ниже 90 рублей впервые с 25 сентября.
На 17:00 по московскому времени курс евро составляет 89,87. Об этом сообщается на официальном сайте Московской биржи.
Напомним, что ранее эксперт заявил об укреплении рубля. Это может быть связано с тем, что в понедельник наступает срок уплаты налогов, включая НДС и НДФЛ, а также акцизов.
Ранее экономист Михаил Зельцер рассказал, что рубль может укрепить свои позиции к началу предстоящего года.
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