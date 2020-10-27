Названа опасность хранения денег в долларах

Названа опасность хранения денег в долларах
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Специалист не сомневается в "реванше" рубля, который может вернуть свои позиции в 2021 году

Хранение денежных сбережений в американской валюте может оказаться под санкционным воздействием в результате возможного прихода к президентскому посту в Соединенных Штатах Джо Байдена, представляющего демократов. Соответствующее заявление сделал глава управления активами "БКС Мир инвестиций" Андрей Русецкий.

Специалист напомнил, что даже выгодные процентные ставки и высокий доход от облигаций не перекроют инфляцию американской валюты. После новостей об ослаблении позиций рубля многие граждане стали активно скупать валюту по максимальной цене. Тем не менее, рубль восстановится – к этому располагает девальвация американской валюты и разработка вакцины против COVID-19, которая внесет свою лепту в развитие глобальной экономики в следующем году.

Русецкий добавил, что наиболее целесообразным решением является грамотное распределение имеющихся сбережений, нежели хранение всех средств в одной валюте. Каждый человек сам определяет оптимальный размер денег, которые можно сберегать в долларах или евро – в зависимости от образа жизни. Доля импортных товаров в массовом потреблении среди населения РФ составляет 37 процентов в промышленном секторе и 25% – в продовольственном. Из такой статистики и стоит исходить, в каком размере лучше всего хранить сбережения в иностранной валюте. Можно также вложить средства на отпуск, сообщает агентство "Прайм".

Ранее финансовый эксперт Георгий Ващенко заявил, что рубль может опуститься ниже 76 за один доллар – российской валюте может помочь наступление срока уплаты налогов, которые в целом благотворно влияют на его курс.

Егор МАЛКОВ

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