Изменения "Нафтогаз" объяснил ростом оптовых цен

С ноября украинцы будут платить за газ почти на 35% больше – "Нафтогаз" резко повысил стоимость топлива для бытовых клиентов. О новых тарифах сообщили в пресс-службе компании.

Цена на газ по тарифу "Месячный" через несколько дней составит 6,33 грн за кубометр, что равно приблизительно 17 рублям. А вот по тарифу "Годовой" покупать топливо можно за 6,45 грн на протяжении следующих 12 месяцев.

На сайте "Нафтогаза" объяснили, что такой скачок обусловлен сезонным фактором с одной стороны и увеличением оптовых цен на топливо – с другой.

"Украина.ру" напоминает, что ранее в стране отменили госрегулирование стоимости топлива – теперь "Нафтогаз" может формировать ее на основе импортных цен. При этом рост стоимости топлива на Украине продолжится: сейчас он немного приостановлен из-за падения спроса, а также вызванного коронавирусом кризиса.

Ранее Юлия Тимошенко раскритиковала политику Владимира Зеленского из-за ситуации с "Нафтогазом". Депутат обвинила президента в коррупции и заработке на бедности населения.