Корабли готовы начать погрузку стройматериалов

Российское судно "Академик Черский", которое может быть использовано для завершения прокладки газопровода "Северный поток-2", приблизилось к немецкому порту Мукран. Именно там расположена логистическая база проекта, где хранятся трубы и другие необходимые для строительства материалы.

По данным портала отслеживания движения морских судов Marinetraffic на 27 октября, "Черский" встал на якорь неподалеку от Мукрана. При этом судно "Умка", которое используется для перевозки труб от берега на борт трубоукладчика, находится на траверсе порта. Там же замечено и другое судно снабжения – "Финвал".

Такое скопление российских кораблей инженерного назначения, которые могут быть задействованы на строительстве "Северного потока-2", может означать, что оператор проекта наконец-то закончил все предварительные работы и готов дать отмашку на прокладку последнего незавершенного участка газопровода в датских водах Балтийского моря.

Ранее "Академик Черский" провел несколько недель в побережья Калининграда. "Газпром" никак это не комментировал, однако эксперты предполагали, что экипаж судна испытывает новое оборудование, которым оно было оснащено для проведения глубоководных работ в рамках проекта "Северный поток-2".

Ранее в "Газпроме" указали на факторы, которые влияют на срок реализации проекта. По мнению экспертов, газ по "Севернму потоку-2" может пойти следующим летом.