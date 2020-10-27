Неурожай, закрытие магазинов, падение курса рубля – все в этом году играет против россиян

Россияне потратят на 20-25% больше, чем в прошлом году, чтобы накрыть праздничный стол к Новому году. Таковы подсчеты директора "Инвестиционно-Аграрного Фонда" Марины Строгой. Похожие прогнозы дают и другие эксперты.

Больше всего к Новому году подорожают деликатесы и алкоголь, считает Строгая.

"Первые – из-за своего импортного происхождения, а спиртное из-за того, что со следующего года повысятся акцизы",

– пояснила она МК. Кроме того, магазины будут накручивать цены к празднику больше обычного. У них сократилась конкуренция. Из-за коронавирусного кризиса в России во втором квартале 2020 г. закрылось 62% торговых точек. И велика вероятность, что их ряды еще увеличатся, поскольку покупательная способность россиян снизилась.

В то же время на ритейл возросла финансовая нагрузка из-за необходимости покупать маски, перчатки, санитайзеры и соблюдать прочие санитарные меры. Все это подталкивает цены вверх, приводит РИА "Новости" мнение главы президиума АКОРТ Сергея Белякова.

Уже сейчас заметно подорожали импортные непродовольственные товары: бытовая техника, компьютеры. Особенно резкий скачок был в сентябре вслед за курсом доллара и евро. Но рост цен на продукты еще впереди. В России в этом году собрали меньше пшеницы, овса, подсолнечника, сахарной свеклы. В мире зафиксирован неурожай кофе. Плюс аграрии терпели убытки из-за отсутствия сезонных рабочих, которые не могли приехать в связи с коронавирусными ограничениями.

В США отпускные цены на пшеницу уже выросли на 27%, на Лондонской бирже – на 17%. В РФ за последнюю неделю оптовая стоимость зерна увеличилась на 0,7 – 1,7%. А где зерно – там и хлеб, макароны, мясо, молоко.

Но если на повседневных продуктах еще можно сэкономить, то праздничный стол, по традиции россиян, всегда ломится от изобилия. И даже дорожающая красная икра – а в агентстве "Рыбсеть" ожидают, что цены на этот деликатес поднимутся на 40%, – в Новый год будет присутствовать.