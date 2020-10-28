Прогноз Счетной палаты по экономике оказался хуже оценок правительства

Стресс от коронавируса придется преодолевать не один год

Удар пандемии COVID-19 по экономике может оказаться сильнее, чем ожидает российское правительство. По мнению экспертов Счетной палаты, велика вероятность повторного введения строгих карантинных ограничений. В этом случае восстановления экономических показателей в 2021 г. не произойдет.

По оценке Счетной палаты, правительство РФ транслирует необоснованно оптимистичные прогнозы по преодолению коронавирусного кризиса. На самом деле, все будет хуже даже в лучшем случае. Ведомство представило свой прогноз, в соответствии с которым развиваться ситуация может по двум сценариям в зависимости от распространения коронавируса.

Если с эпидемией удастся справиться без нового локдауна, то можно считать, что основной удар по экономике РФ был нанесен весной, и страна уже перешла к восстановлению.

В этом случае по итогам 2020 г. падение ВВП РФ составит 4,2% (прогноз правительства – 3,9%), затем экономика пойдет в рост и в 2022 г. выйдет на уровень 2019 года. При этом темпы роста ВВП будут небольшими из-за низкого уровня инвестиций – 2,5–4% в год.

В то же время проблему безработицы удастся победить довольно быстро. Если к концу текущего года не смогут трудоустроиться 6,3% граждан, то в 2022 г. без работы останется 4,5% экономически активного населения, как это и было в последние годы.

Но это в лучшем случае. Есть и второй вариант. Ближайшие осень-зиму-весну эпидемия будет набирать силу, и правительству придется объявлять общие или локальные ограничения, подобные тем, что были весной 2020 года. Это вызовет новое падение деловой активности, и темп роста экономики в 2021 г. не превысит 1,3%. На докризисный же уровень и по ВВП, и по безработице страна вернется не раньше 2023 года, передает РБК.

Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин сообщил, что бюджет России потерял из-за коронавируса 2 трлн рублей.

По официальным данным, в стране подхватили COVID-19 более 1,5 миллиона человек, из них более 16 тысяч только за последние сутки. С 28 октября по всей России введен обязательный масочный режим во всех общественных местах.