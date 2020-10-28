Доллар перешагнул за 78 рублей

Европейская валюта, в свою очередь, плавно подбирается к 92 рублям

Стоимость американской валюты на бирже доросла до 78 рублей. Об этом свидетельствуют данные на 13:00 по Москве. За один доллар дают 78 рубля 13 копеек. 

Подросла и европейская валюта, которая вплотную приблизилась к отметке в 92 рубля. Один евро торгуется по стоимости 91 рубль 80 копеек. 

Ранее эксперты объяснили, в чем опасность хранения сбережений в иностранной валюте. 

Евгения НАГОРСКАЯ

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