Европейская валюта, в свою очередь, плавно подбирается к 92 рублям

Стоимость американской валюты на бирже доросла до 78 рублей. Об этом свидетельствуют данные на 13:00 по Москве. За один доллар дают 78 рубля 13 копеек.

Подросла и европейская валюта, которая вплотную приблизилась к отметке в 92 рубля. Один евро торгуется по стоимости 91 рубль 80 копеек.

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