Курс рубля
- Эксперт заявил об укреплении рубля: прогноз на неделю
- Названа опасность хранения денег в долларах
- Доллар перешагнул за 78 рублей
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Стоимость американской валюты на бирже доросла до 78 рублей. Об этом свидетельствуют данные на 13:00 по Москве. За один доллар дают 78 рубля 13 копеек.
Подросла и европейская валюта, которая вплотную приблизилась к отметке в 92 рубля. Один евро торгуется по стоимости 91 рубль 80 копеек.
Ранее эксперты объяснили, в чем опасность хранения сбережений в иностранной валюте.
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