Россия станет диктовать условия на мировом газовом рынке – СМИ

Россия станет диктовать условия на мировом газовом рынке – СМИ
Фото: EMERCOM of Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Благодаря целому комплексу благоприятных факторов у конкурентов нет шансов победить Москву

Как Саудовская Аравия является главным игроком на рынке нефти, так и Россия добьется решающего слова на рынке природного газа. К такому мнению склоняются арабские эксперты.

Для того, чтобы доминировать над остальными поставщиками газа, у России есть все предпосылки, говорится в статье Gulf News. Ее разведанные природные запасы сопоставимы с совокупными запасами Катара и Ирана. Ее географическое положение очень удачно – вокруг много соседей, которым требуется топливо. Наконец, у России уже имеется разветвленная сеть трубопроводов, позволяющая поставлять газ в Европу и Азию, в том числе в Китай.

Таких преимуществ нет у других поставщиков газа. В частности, США, которые попали в лидеры газового рынка, вынуждены использовать танкеры для доставки топлива потребителю, что весьма дорого. Поэтому у конкурентов нет шансов обогнать Россию:

"Наличие гибкой и дешевой инфраструктуры станет решающим в определении победителя в этой жесткой борьбе. Шансы явно в пользу России",

приводит "ПолитРоссия" выдержку из статьи. 

Ранее эксперт в сфере энергетики допустил, что Россия может вытеснить с европейского газового рынка конкурентов, временно понизив цены на поставки. 

По официальным данным, объем экспорта "Газпрома" сократился в первом полугодии 2020 г. на 23% из-за коронавирусного кризиса.

В октябре 2020 г. "Газпром" сообщил о крупной находке на Ямале.

Николай ВИКТОРОВ

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