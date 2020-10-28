Участники проекта будут до конца защищать свои интересы

Трубоукладчик "Академик Черский" вошел в воды порта Мукран, где находятся трубы для газовой магистрали. По словам главы Фонда энергетического развития Сергея Пикина, теперь судно готово к возобновлению работ.

Эксперт напомнил, что работы по строительству "Северного потока – 2" велись в даже в плохих погодных условиях – так бы и продолжалось, однако процесс сильно затормозили американские санкции. Пока что, правда, ограничения касаются лишь компаний, отвечающих за техническую часть проекта. Российскому трубоукладчику же нечего бояться Белого дома.

В дальнейшем же Штаты вряд ли усилят давление на участников "Северного потока – 2", несмотря на имеющийся риск опасности. Теперь все ждут президентских выборов в США, после которых в Белом доме могут вновь поднять вопрос.

Сворачивание проекта, отметил Пикин, принесет убытки не только "Газпрому", но и европейским компаниям. Однако и каждый бизнес будет защищать свой проект до самого последнего конца

Эксперт добавил, что Европа имеет большую потребность в новом трубопроводе: несмотря на снижение потребления энергоносителей из-за коронавируса, необходимость "голубого топлива" растет. К тому же, никто не застрахован от холодной температуры, из-за которой необходимо топить дома. А полный отказ от российского газа оставит ЕС на какое-то время без крупнейшего поставщика, найти замену которому довольно сложно, передает mk.ru.

Ранее сообщалось о том, что США расширили санкции против "Северного потока – 2", внеся в черный список 120 компаний.