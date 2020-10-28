Евро также ушел в гору, показав результат 30 сентября

На Московской бирже курс доллара вырос до 79,03 рублей. Об этом свидетельствуют данные площадки на 21:34 мск. в среду.

Предыдущий раз "американец" превышал отметки в 79 рублей 6 октября.

Курс евро к вечеру перевалил за 93 руб, показав результат от 30 сентября.





