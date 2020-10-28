Курс рубля
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На Московской бирже курс доллара вырос до 79,03 рублей. Об этом свидетельствуют данные площадки на 21:34 мск. в среду.
Предыдущий раз "американец" превышал отметки в 79 рублей 6 октября.
Курс евро к вечеру перевалил за 93 руб, показав результат от 30 сентября.
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