Россиянам раскрыли способ заработка на выборах в США

Россиянам раскрыли способ заработка на выборах в США
Фото: AP/TASS
Стоит надеяться на победу республиканцев, считает эксперт

Позиция рубля зависит от имени будущего президена США после выборов 2020 года, что и определит оптимальный способ валютных вложений. Такое заявление сделал финансовый аналитик Дмитрий Голубовский.

По словам эксперта, самый лучший сценарий для россиян – победа Трампа на выборах. Она гарантирует укрепление российской валюты и обвал доллара, так как президентство Трампа – это дефицит американского бюджета и высокие расходы на оборонную сферу. А также снижение риска санкционного давления – от действующего американского лидера никто не ждет усиления экономических мер против России.

В этом случае, отметил Голубовский, крайне нецелесообразно заниматься скупкой долларов. Напротив: лучше всего поменять их на рубли. Такой же вариант вполне неплох и при победе Байдена, однако приход к власти демократов дает выгоду лишь при долгосрочных накоплениях валюты.

Экстренная скупка долларов, считает экономист, имеет смысл лишь при следующем исходе: либо Трамп побеждает, а Сенат остается за демократами, либо его обгоняет Байден, однако парламент будет за республиканцами. Правда, демократический Сенат и Трамп – довольно редкий и крайне маловероятный вариант. Тем не менее, при описанном исходе проблема будет заключаться в том, что Сенат не сможет достичь договоренностей с Трампом, и оборот американской экономики снизится в разы, передает "ПолитРоссия".

"И этот пузырь лопнет, а затем накроет всех. Рубль упадет до 82 за доллар. Напряжение останется", – резюмировал Голубовский. 

Прогнозом о курсе рубля в случае победы Байдена ранее поделилась финансовый эксперт Александра Разуваева: по ее словам, демократ ослабит санкции в отношении Ирана, что спровоцирует падение цен на нефть. В результате курс доллара поднимется до 85 рублей. 

Егор МАЛКОВ

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