До 90 рублей за доллар: прогноз по курсу валют на ноябрь

До 90 рублей за доллар: прогноз по курсу валют на ноябрь
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Эпидемия коронавируса давит на мировой сырьевой рынок, а страдают россияне

Новые ограничительные меры из-за распространения COVID-19 в Европе самым негативным образом сказываются на российском рубле. Объясняется это просто – вынужденное снижение деловой активности сокращает спрос на нефть и газ, а падение сырьевых котировок влечет за собой ослабление рубля.

По мнению финансового аналитика Артема Звездина, курс рубля к доллару в ноябре 2020 г. может составить 80-90 рублей, к евро – более 100 рублей. Европа уже закрывается на карантин, и велика вероятность, что второй волны ограничительных мер значительная часть бизнеса не перенесет. Поэтому восстановление деловой активности, а значит, и сырьевых рынков, будет очень долгим.

Еще один негативный фактор – выборы в США. Точнее, возможная победа соперника президента Дональда Трампа демократа Джо Байдена. Есть основания полагать, что он ослабит санкции в отношении Ирана, вызвав тем самым появление на рынке большого объема дешевой иранской нефти. Стремление Байдена развивать "зеленую" энергетику также задает курс на падение спроса на нефть в долгосрочной перспективе.

"В итоге победа Байдена на выборах, по сути, может существенно обвалить нефть, а вместе с ней и рубль",

– пояснил Звездин в комментарии "Утру.ру".

При этом эксперт отметил, что спасения рубля ждать неоткуда. Минфин и Банк России и так продают валюты больше, чем раньше. Налоговый период, на который многие возлагали надежды, подходит к концу. Для увеличения спроса на сырье нет реальных оснований. Так что наиболее вероятный сценарий для рубля в ближайшие месяцы – это дальнейшее падение, пусть даже после непродолжительной коррекции.

В четверг, 29 октября, ЦБ РФ установил курс доллара с расчетами "на завтра" на уровне 78 руб. 86 коп., курс евро -92 руб. 60 копеек.

При этом на Московской бирже днем в течение торгов доллар подскакивал до 79,58 руб., евро достигал отметки 93,4 рубля.

Николай ВИКТОРОВ

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