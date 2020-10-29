На патриотическое телекино выделено 100 миллионов гривен в стране с высокой долей роста COVID-19

В Незалежной очередная зрада – средства из фонда по борьбе с эпидемией коронавируса киевский режим разрешил потратить на съемки патриотических сериалов. Соответствующее постановление принял украинский кабмин 28 октября.

Из COVID-фонда Министерству культуры и информационной политики выделят 100 млн грн, примерно $3,5 млн рублей. Бюджетные деньги пойдут на покрытие расходов на реализацию "отдельных периодов производства" телесериалов патриотического содержания.

"Это позволит более эффективно использовать 100 млн грн, выделенных на создание этого общественно значимого аудиовизуального контента и поддержку киноотрасли в условиях коронакризиса", – сообщает пресс-служба Минкульта.Средства должны быть использованы до конца 2020 года.

Напомним, на фоне распространения эпидемии Верховная рада в апреле приняла изменения в бюджет страны, ради создания COVID-фонда. В его кубышку сначала заложили 97,1 млрд грн, потом ее уменьшили до 64,7 млрд грн, а потом чуть увеличили – до 66 млрд грн.

По информации Минфина, на борьбу с коронавирусом и его последствиями уже потрачено свыше 34 млрд грн.

На Украине одна из самых неблагоприятных ситуаций с эпидемией в Европе. Накануне власти продлили до конца текущего года режим ЧС по COVID, который был введен еще 25 марта на 30 дней, однако потом неоднократно пролонгировался.

За прошедшие сутки в Незалежной зафиксированы 7342 новых случая коронавирусной инфекции, умерли 113 пациентов.

Всего в соборной выявлено свыше 370 тыс. случаев заболевания с начала эпидемии.

