Россиянам придумали новый способ накопить на пенсию

Россиянам придумали новый способ накопить на пенсию
Фото: Andrey Arkusha/Russian Look/www.globallookpress.com
Концепция Центробанка еще проходит обсуждение среди экспертов

В России планируется создать новый тип индивидуального инвестиционного счета, который позволит гражданам страны накопить на достойную пенсию. Концепция представлена Центробанком РФ.

"Третий тип ИИС дает возможность купить жилье или повысить свой доход после выхода на пенсию", – говорится в сообщении на сайте отечественного регулятора.

Отмечается, что такой инвестиционный счет будет рассчитан на срок от 10 лет, а сумма на нем ограничиваться не будет. Однако налоговый вычет по НДФЛ предусмотрен лишь на сумму, не превышающую 6% от их доходов.

ИИС третьего типа можно будет открыть одновременно со счетом второго и первого типа. Инвесторы смогут получать налоговые вычеты, сообщили в ЦБ.

В настоящий момент в экспертном сообществе идет обсуждение данной концепции, которое завершится 30 ноября.

Ранее сегодня специалисты из Минтруда дали негативную оценку возможности введения в РФ ранжирования соцвыплат для пожилых людей. С данной идеей выступили в ЛДПР.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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