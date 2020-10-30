России незачем спешить с укладкой труб

"Газпром" не торопится возобновить строительство "Северного потока – 2" до конца 2020 г. из-за того, что одного судна для этой работы мало. На затягивание процесса влияет и погода в Балтийском море. Так считает эксперт по энергетике Борис Марцинкевич.

Плохая погода не позволит работать в акватории с необходимой скоростью. Одно судно может проходить три километра в день, а осталось уложить 150 километров труб.

К тому же, как подчеркнул Марцинкевич в разговоре со "Sputnik Литва", украинская газотранспортная система и "Ямал-Европа" позволят обеспечить Запад голубым топливом в этот сезон без каких-либо проблем, поэтому спешить нет необходимости.

Эксперт полагает, что Россия не будет больше создавать подобные "Северному потоку – 2" проекты с Европой, потому что она показала себя ненадежным партнером. Об этом, например, по его мнению, говорит введение ЕС Третьего энергопакета. Проект рассчитан на то, что газовые компании должны быть разделены по видам деятельности, что повлияет на "СП-2".

США ввели санкции против газопровода в конце 2019 года. После чего швейцарская компания Allseas отозвала свои суда из Балтийского моря, а строительство заморозилось. По последним сообщениям, Россия переоборудовала единственное способное укладывать трубы судно в стране "Академик Черский", а также другие корабли для помощи, чтобы завершить строительство. При этом США продолжают пытаться сорвать проект с помощью рестрикций.