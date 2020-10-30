Доллар ниже 70 рублей: эксперт оценил шанс россиян дождаться этого момента

Доллар ниже 70 рублей: эксперт оценил шанс россиян дождаться этого момента
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Заметные изменения валютного курса ожидаются в следующем году

Курс доллара до конца 2020 г. не выйдет из коридора 70-75 рублей. В этом убежден топ-менеджер "БКС Мир инвестиций" Эдвард Голосов.

По его мнению, даже без введения новых антироссийских санкций рубль не сможет заметно улучшить свои позиции в ближайшие месяцы. Но в новом году такие шансы есть:

"Я не верю, что доллар может уйти ниже 70 рублей в 2020 году. Но может в 2021 г.",

приводит слова аналитика РИА "Новости". При этом есть основания полагать, что выше 80 руб. к доллару курсу не даст подняться регулятор. По оценке Голосова, наиболее комфортным для российских финансовых властей является коридор от 60 до 80 рублей за доллар.

Ранее эксперт дал прогноз по курсам валют на ноябрь 2020 года. Он связал снижение стоимости рубля с последним падением на сырьевых рынках и пояснил, чем грозит победа на выборах в США Джо Байдена.

К закрытию торгов в четверг, 29 октября, биржевой курс доллара составил 78,88 руб., евро – 92 рубля.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Гость
Ответить
какие там выборы нефтяная игла падает Россия на ней сидит
Гость
Ответить
што
1
новости партнеров

Стала известна причина задержки строительства "Северного потока - 2"

России незачем спешить с укладкой труб

Путин продлил отсрочку по налогам: главное из выступления президента

 Глава России принял участие в инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет"

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей