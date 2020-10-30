Заметные изменения валютного курса ожидаются в следующем году

Курс доллара до конца 2020 г. не выйдет из коридора 70-75 рублей. В этом убежден топ-менеджер "БКС Мир инвестиций" Эдвард Голосов.

По его мнению, даже без введения новых антироссийских санкций рубль не сможет заметно улучшить свои позиции в ближайшие месяцы. Но в новом году такие шансы есть:

"Я не верю, что доллар может уйти ниже 70 рублей в 2020 году. Но может в 2021 г.",

– приводит слова аналитика РИА "Новости". При этом есть основания полагать, что выше 80 руб. к доллару курсу не даст подняться регулятор. По оценке Голосова, наиболее комфортным для российских финансовых властей является коридор от 60 до 80 рублей за доллар.

Ранее эксперт дал прогноз по курсам валют на ноябрь 2020 года. Он связал снижение стоимости рубля с последним падением на сырьевых рынках и пояснил, чем грозит победа на выборах в США Джо Байдена.

К закрытию торгов в четверг, 29 октября, биржевой курс доллара составил 78,88 руб., евро – 92 рубля.