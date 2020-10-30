Задержка со строительством "Северного потока-2" играет на руку Киеву

На Украине ждут запроса "Газпрома" на увеличение объема прокачки газа из РФ в ЕС. По словам главы "Нафтогаза" Андрея Коболева, летом российская сторона уже обращалась к компании с просьбой предоставить ей дополнительные мощности украинской газотранспортной системы (ГТС). В следующем году это, наверняка, опять потребуется и принесет Киеву больше прибыли.

"Если "Северный поток – 2" не будет запущен, то, вероятно, им придется бронировать дополнительные мощности на следующий год",

– приводит "Прайм" слова Коболева в интервью агентству "Рейтер".

В соглашении, подписанном в декабре 2019 г., "Газпром" обязался поставлять по украинским трубам 65 млрд кубометров газа в 2020 г. и по 40 млрд кубометров в следующие 4 года. Разрешение на постепенное сокращение объема поставок российская сторона "выбила" в расчете на запуск нового трубопровода "Северный поток-2", который к тому моменту находился в финальной стадии строительства.

Однако санкции США, объявленные в конце 2019 г., существенно сказались на сроках реализации проекта. Оставшиеся 100 с лишним километров трубопровода до сих пор не проложены, а США принимают все новые меры, мешающие завершению строительства.

В этой ситуации расчет Киева может оказаться верным. Транзитное соглашение допускает увеличение прокачки российского газа по ГТС Украины, но по повышенному тарифу. Учитывая, что в текущем году Украина получит от "Газпрома" почти 2 млрд долларов за транзит, главе "Нафтогаза" есть, чему радоваться.

Ранее эксперт пояснил, почему "Газпром" не торопится отправлять в Балтийское море суда для укладки газопровода "Северный поток-2".