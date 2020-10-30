Россиян предупредили о возможном дефиците товаров

Из-за ограничений, связанных с коронавирусом, в нашей стране совсем не исключен дефицит продуктовых и других товаров. Такое мнение выразил председатель Союза потребителей России Петр Шелищ.

По его словам, если россияне заметят, что полки пустеют, то станут расхватывать все без разбора. Чтобы этого не случилось, нужно принять определенные меры.

Ни в коем случае не стоит успокаивать население, иначе тревога будет только нарастать. Необходимо сделать так, чтобы товаров в магазинах было достаточно, сообщил Петр Шелищ "Общественной службе новостей".

Между тем россияне, опасаясь ввода нового карантина из-за продолжающегося распространения пандемии коронавируса, уже раскупают продовольственные и другие товары. Часть жителей уже запаслись ими на будущее.