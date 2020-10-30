На бесполезный с точки зрения экономики проект не хватает средств

Власти Польши оказались в сложной ситуации – великая стройка Варшавы, коей является судоходный канал через Балтийскую косу, требует гораздо больше денег, чем в прожект было заложено изначально. Об этом пишет издание "Политпазл".

Напомним, это строительство важно для польских руководителей прежде всего с политической точки зрения. Канал позволит судам не проходить территориальные воды Российской Федерации при заходе в порт Эльблонга.

И вот выяснилось, что для реализации проекта необходим не один, а два миллиарда злотых.

Между тем, отмечает издание, Варшава не может наскрести даже 15 млн злотых для продолжения строительства судоходного прохода. В Польше понимают, что проект не несет каких-либо общественно-экономических выгод, но власти пытаются объяснить населению важность этого канала с точки зрения национальной безопасности. В Варшаве полагают, что его строительство поможет силам НАТО в случае потенциального противостояния с Россией.

Добавим, что в начале июня нынешнего года польские власти отрапортовали о завершении первого этапа возведения канала. Судя по снимкам и видео, которые "гуляют" в Сети, строители прорубили лесную просеку по косе, засыпали ее песком и щебенкой, начали строить первые конструкции шлюза.

По словам президента страны Анджея Дуды, канал поможет "укрепить суверенитет государства, независимости и свободы в целом", а также позволит привлечь инвестиции, сообщал телеканал "Москва 24".

