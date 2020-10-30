Судно прошло модернизацию, а его экипаж потренировался в новых для себя условиях работы в море

Обновленный трубоукладчик "Академик Черский" может приступить к достройке газопровода "Северный поток-2". Об этом пишет EADaly.

Накануне судно пришвартовалось в немецком порту Мукран, который является логистической базой проекта, и заняло место "снабженца" Errie. Данный корабль в октябре осуществил пять рейсов между Мукраном и Калининградом.



До конца текущего месяца "Черский" должен завершить ходовые испытания, затем пройдут последние работы на борту судна и в начале ноября он выйдет в точку достройки газопровода в Балтийском море.

Отмечается, что Морспасслужба 14 октября завершила тендер на поставку 300-метрового стального каната, двух приспособлений для ловли якорного буя и багров на общую сумму €15 тыс. для судна снабжения "Финвал", которое вместе с трубоукладчиком пришло в Мукран. Издание напоминает, что на "Черском" в ходе модернизации установили систему якорного позиционирования (изначально он располагал системой динамического позиционирования), чего требовали датские и германские власти, и ее испытывали у Куршской косы.

Таким образом, у трубоукладчика восемь якорей: по два – с каждой стороны у носа, и по два – у кормы. Тренировки с новым оборудованием экипаж "Черского" проводил в сопровождении судов Морспасслужбы.

Между тем, как прогнозирует эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович, прибытие трубоукладчика в порт Мукран еще не говорит о том, что сроки достройки газопровода могут сдвинуться. Он подчеркнул, что ранее российские специалисты подобными "вещами не занималась". В комментарии Baltnews он выразил сомнение, что "СП-2" будет завершен в 2020 году.

Добавим, что всего осталось уложить примерно 160 км труб в датских и немецких водах на Балтике.

