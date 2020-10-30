Санкции Вашингтона подталкивают Москву и Пекин к укреплению двустороннего финансового сотрудничества

Китай и Россия стремятся ограничить использование американского доллара при двусторонней торговле и в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), чтобы минимизировать риски. Об этом говорится в статье китайского издания South China Morning Post.

Пекин и Москва создали свои собственные платежные системы и систему электронного обмена информацией между банками, однако участники экономической деятельности все еще очень малоактивны в использовании этих элементов инфраструктуры и продолжают работать с иностранной валютой, сокрушаетсячлен Коллегии по интеграции и макроэкономике Евразийской Экономической комиссии Сергей Глазьев.

"Я считаю, что мы должны кардинально переломить ситуацию и создать собственную евразийскую валютно-финансовую систему. Она застраховала бы нас от рисков, она должна быть надежной, прозрачной, удобной и эффективной, и не была бы обременительной для участников экономической деятельности", – цитирует издание россиянина.

На сегодня около половины платежей, проводимых внутри союза, рассчитываются в нацвалютах, в то время как доля в торговле с Китаем оказалась еще ниже – на уровне 15%, согласно данным ЕАЭС.

По мнению Глазьева, крайне необходимо стабилизировать курсы национальных валют стран блока, создать евразийские биржи и механизмы ценообразования, стимулировать расчеты в нацвалютах.

Данное предложение сделано в связи с тем, что и Россия, и Китай уже некоторое время стремятся сократить свою зависимость от доллара США.

Вашингтон использовал свой контроль над мировой финансовой системой, чтобы вводить санкции в отношении РФ с 2014 г., а в этом году американские власти наложили рестрикции на ряд членов Компартии КНР и местных компаний за их роль в подрыве автономии Гонконга, оказании помощи Пекину в строительстве островов в спорной зоне Южно-Китайского моря, а также за предполагаемые нарушения прав человека в провинции Синьцзян.

В условиях ухудшения китайско-американских отношений Поднебесная стремится ускорить интернационализацию юаня

в глобальных платежах, чтобы уменьшить влияние конфликтов со Штатами.

В первом квартале 2020 г. лишь 46% двусторонней торговли между РФ и КНР было рассчитано в долларах – впервые эта доля упала ниже 50%, следует из статьи со ссылкой на данные Центробанка России и Федеральной таможенной службы. Это резко контрастирует с 2015-ом, когда почти 90% их двусторонней торговли велось с "американцем".

Между тем, доля евро в сделках между нашими странами в первом квартале составила рекордные 30%, в то время как доля юаня достигла 17%, а рубля – 7%.

Помимо торговых отношений, Москва и Пекин стремились укрепить свое финансовое сотрудничество, чтобы ускорить процесс дедолларизации. В прошлом году Россия заявила, что планирует выпустить свои первые облигации в юанях, надеясь, что это повысит интерес китайских инвесторов к российским активам и поможет создать ориентиры для создания опций хеджирования для рублей и юаня, избегая использования американского доллара.

