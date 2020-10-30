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Представители военного министерства рассказали о возведении объектов для обеспечения Крымского полуострова пресной водой. На реализацию проекта были брошены мощные силы Минобороны. За счет этого удалось добиться хороших темпов – строительство идет с опережением ранее утвержденного графика.
О ходе реализации проекта отчитался замглавы Минобороны РФ Тимур Иванов. Российские власти взяли на особый контроль возведение объектов водоснабжения на полуострове. Так, вице-премьер Марат Хуснуллин лично ознакомился с текущей ситуацией на строительных площадках.
При этом замглавы военного ведомства подчеркнул, что все работы ведутся, соблюдая нормативы и экологические стандарты, передает РИА "Новости".
Сейчас эксперты заняты строительством водозабора на реке Бельбек. В то же время рабочие трудятся на втором объекте, который позволит наполнить Чернореченское водохранилище водой из Кадыковского карьера.
Ранее "Утро.ру" рассказывало об
эффективном способе решения проблемы с водой в Крыму.
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