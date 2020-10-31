Аналитик дал совет по сохранению средств

Эксперт назвал самую перспективную валюту для ноября. Он не исключил, что ей может стать рубль.



По мнению эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Михаила Зельцера, в ноябре российская валюта может укрепиться. Таким образом рубль может стать хорошим вариантом для хранения сбережений.

Оценил аналитик и другие валюты. Евро сейчас в более выигрышном положении по сравнению с долларом, считает Зельцер. Эксперт объясняет это тем, что экономика Европы быстрее восстанавливается на фоне пандемии коронавируса, кроме того, на курс доллара влияют и предстоящие выборы президента США – они запланированы на 3 ноября. Позиции американской валюты во многом будут зависеть от того, кто одержит победу. Если это будет демократ Джо Байден, последствия возможны негативные. Об этом пишет РИА Новости.

Привлекательными для хранения сбережений аналитик назвал также китайский юань. Валюта КНР растет быстрее прочих валют развивающихся экономик, отметил он. По мнению собеседника информагентства, стоит обратить внимание и на британский фунт, который вскоре может начать укреплять позиции. Однако с уверенностью говорить о том, что это будет со дня на день, нельзя. Влияние на курс оказывает незавершенность Brexit, заключил эксперт.

Ранее были предсказаны последствия отказа России и Китая от доллара.