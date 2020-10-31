Рубль рухнет, если проиграет Трамп

До выборов президента Штатов остаются считанные дни. Аналитики оценивают последствия смены власти в Америке для курса российской валюты по-разному. Кто-то настроен более оптимистично, другие дают более мрачные прогнозы.



По мнению одного из финансовых экспертов, если к власти придет демократ Джо Байден, рубль рухнет. Аналитик Дмитрий Голубовский не исключает, что к лету 2021 года доллар может взлететь до 120 рублей. Об этом он заявил в беседе с URA.RU.

В случае победы Байдена на Россию усилится давление, считает Голубовский. Американцы снова введут санкции – на этот раз против госдолга РФ. При этом он высказался о самом плохом сценарии, когда ни одно юридическое лицо из нашей страны не сможет разместить долговые бумаги и долги нужно будет просто погашать. Взять займ не сможет ни правительство, ни государственные корпорации.

"Иностранцев вытряхнут из ОФЗ. Там их сидит процентов 30 или поменьше. Если эти 30% одним махом будут уходить с рынка государственного долга, значит доходность подскочит на 3-4%, а курс доллара будет в районе от 105 до 120 рублей", – заключилсобеседник информагентства.

Ранее другой эксперт назвал самые перспективные валюты для хранения сбережений в ноябре. Среди них оказалась и российская.